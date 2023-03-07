Транскам открыли для всех видов транспорта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии после непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике во вторник.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение всех автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:30 мск 7 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в высокогорье сохраняется лавинная опасность и возможен сход единичных лавин.

По информации пресс-службы, ограничения на движение транспорта действовали с 18:00 мск 5 марта.

Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.