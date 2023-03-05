Движение по Транскаму закроется в 18:00 из-за плохой погоды

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение по Транскавказской автомагистрали закрывается в 18:00 воскресенья в обоих направлениях из-за плохой погоды и угрозы схода снежных лавин, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Южной Осетии.

"В ближайшие дни прогнозируются неблагоприятные погодные условия, снегопад в горах и повышение лавинной опасности - в связи с этим невозможно безопасное обеспечение движения автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали", - говорится в сообщении.

Дорога будет закрыта до особого распоряжения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.