Путин вручит награды выдающимся женщинам России

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Международный женский день 8 Марта президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России - представительницам различных профессий, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга", - говорится в сообщении.