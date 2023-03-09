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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Почти 12,5 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 12,4 тыс. случаев, скончались 40 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлено 12 496 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 657 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 59,8%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 10 субъектах РФ, снижение - в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 320 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 176.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 40 человек, накануне сообщалось о 45 умерших.

"Выздоровели за сутки 12 536 человек, или на 23,7% меньше в сравнении с 8 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 388 556 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 463 умерших и 21 729 768 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 09 марта 2023 годаПандемия коронавируса
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