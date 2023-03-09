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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Россия проведет военные учения с Монголией и Лаосом

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные провели встречи с военными делегациями Монголии и Лаоса для планирования и подготовки к совместным учениям "Селенга-2023" и "Ларос-2023", сообщили в российском Минобороны.

"Военнослужащие Восточного военного округа провели встречу с военной делегацией Монголии, прибывшей для участия в первой планирующей конференции по подготовке совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2023", - говорится в сообщении.

"У ходе первого раунда консультаций, который проходит в Республике Бурятия, представители общевойскового объединения Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных сил Монголии планируют согласовать район проведения учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, а также организацию их материально-технического обеспечения", - заявили в министерстве.

На сайте Минобороны также говорится, что в Приморье прошла подобная конференция, на которой военные России и Лаоса обсудили проведение учения "Ларос-2023".

"Российская делегация, под руководством временно исполняющего обязанности командующего общевойсковой армией Восточного военного округа полковника Вячеслава Бабака совместно с коллегами из Лаоса согласовали тему, замысел, сроки и район проведения учения, организацию медицинского и тылового обеспечения, а также порядок практических действий подразделений", - говорится в сообщении.

Монголия Лаос Минобороны Бурятия ВВО Селенга Ларос Приморье
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