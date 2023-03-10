Ульянов опроверг заявление в МАГАТЭ о действиях РФ против ЗАЭС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал коллективное заявление 50 делегаций, направленное в Совет управляющих МАГАТЭ, в котором Россия обвиняется в действиях против безопасности Запорожской АЭС.

"В нем (в заявлении - ИФ) повторяется призыв к России остановить действия против и на ядерных объектах. Когда этот призыв появился первый раз в резолюции Совета управляющих, мы настойчиво добивались ответа о том, что конкретно имеется в виду. Вопрос абсолютно резонный, потому что никаких действий против ядреных объектов Россия никогда не предпринимала", - говорится в ремарке Ульянова, опубликованной в его телеграм-канале.

Относительно российских действий на станции он заявил: "мы действительно ведем там (на ЗАЭС - ИФ) деятельность, направленную на надлежащее обеспечение ядерной безопасности".

При этом Ульянов отметил, что после ознакомления с заявлением, "возникает чувство неловкости за его главных соавторов (Канаду и Финляндию), которые предложили другим странам присоединиться к весьма сырому и чрезвычайно политизированному документу, который искажает реальное положение дел в сфере ядерной безопасности и применения гарантий на Украине".

"Только сегодня в 4 часа 53 минуты утра по местному времени (9 марта в 05:53 по Москве - ИФ) с украинской стороны была отключена последняя питающая линия электропередач "Днепровская". Персонал станции немедленно перешел к использованию резервных дизельных генераторов", - посетовал российский постпред в Вене.

Ульянов также опроверг присутствие на ЗАЭС российских военных: "Боевых армейских подразделений на станции нет. Есть только небольшое подразделение радиологической защиты, присутствие которого на станции в условиях украинских обстрелов абсолютно необходимо. Всю деятельность по охране станции выполняет Нацгвардия России. Кстати, точно так же украинские нацгвардейцы осуществляют охрану украинских АЭС".

"В целом прозвучавшее сегодня коллективное заявление представляет собой негодную попытку использовать важнейшую тему ядерной безопасности в качестве разменной монеты для достижения сугубо политических целей. Более того, заявление в его нынешнем виде выглядит как своего рода "карт-бланш" украинской стороне на продолжение обстрелов ЗАЭС", - резюмировал он.

Как сообщалось, энергоснабжение ЗАЭС со стороны Украины было прекращено в ночь на четверг из-за короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанцией. После срабатывания автоматики включились дизельные генераторы, затем должен был начаться процесс перевода двух энергоблоков из режима горячего останова в холодный. Радиационный фон не превысил норму.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная электростанция в Европе, оснащенная шестью энергоблоками ВВЭР-1000. По последним данным, работали два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября 2022 года АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.

Запорожская АЭС с 28 февраля 2022 года находится под контролем российской армии.