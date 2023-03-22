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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

МАГАТЭ проведет ротацию персонала на четырех украинских ядерных объектах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - МАГАТЭ проведет ротацию персонала на трех украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС, сообщается в среду в заявлении агентства.

"На этой неделе сотрудники МАГАТЭ отправятся на Украину для завершения плановой ротации персонала на четырех украинских ядерных объектах: Хмельницкой АЭС, Ровненской АЭС, Южно-Украинской АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

В январе на данных АЭС начали работу миссии МАГАТЭ.

МАГАТЭ Украина Чернобыльская АЭС
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