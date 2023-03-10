Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, сообщает сайт Кремля.

"Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю вашего переизбрания на пост председателя Китайской Народной Республики. Решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания ваших заслуг во главе государства, а также широкой поддержки проводимого вами курса на дальнейшее социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов на мировой арене", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля в пятницу.

Путин отметил, что в России высоко ценят личный вклад Си Цзиньпина "в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами".

"Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах. Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня", - подчеркнул президент РФ.

"Искренне желаю вам, дорогой друг, новых успехов в государственной деятельности на благо дружественного китайского народа, а также крепкого здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.

Ранее в пятницу сообщалось, что Си Цзиньпин на проходящей в китайской столице первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти Китая) 14-го созыва переизбран на пост председателя КНР.

Решение было принято депутатами единогласно.

Си Цзиньпин также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

Он станет главой государства в третий раз подряд, что стало возможным в связи с внесенными в 2018 году изменениями в китайскую Конституцию, из которой было убрано положение, в соответствии с которым председатель КНР имел право занимать этот пост только два пятилетних срока.

Также в Конституцию наряду с именами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина было вписано положение о "руководящих идеях Си Цзиньпина в условиях социализма с китайской спецификой".