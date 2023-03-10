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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Российские корабли провели учебные стрельбы на Балтике

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Экипажи малых противолодочных кораблей "Алексин" и "Кабардино-Балкария" на учениях отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли ракетно-артиллерийский удар по морским целям, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Экипажи кораблей выполнили практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630 и АК-176 по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам, поставленным из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса "Таран" в Калининградской области", - сказано в сообщении.

Также в море экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морскому щиту, имитирующему боевые корабли условного противника.

"Кроме того, специалисты минно-торпедных боевых частей кораблей отработали задачи по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с имитацией стрельб торпедным оружием", - сказано в сообщении.

Обеспечение норм и требований безопасности во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения, говорится в сообщении.

Стрельбы выполняли экипажи кораблей из состава Балтийской военно-морской базы, сообщил Балтфлот.

Балтфлот Балтика Калининградская область
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