Более 10 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 10,2 тыс. случаев, скончались 34 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 10 268 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 619 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,3%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 21 субъекте РФ, снижение - в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 20 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 11 985 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 717.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека, накануне сообщалось о 37 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 476 человек, или на 15,5% меньше в сравнении с 12 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 433 361 случай заражения коронавирусной инфекцией, 396 620 умерших и 21 779 606 выздоровевших.