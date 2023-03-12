Почти 12 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 985 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 758 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 52,4%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 10 субъектах России, снижение - в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 12 241 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 256.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек, накануне сообщалось о 42 умерших.

Выздоровели за сутки 11 218 человек, или на 22,5% меньше в сравнении с 11 марта, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 423 093 случая заражения коронавирусной инфекцией, 396 586 умерших и 21 770 130 выздоровевших.