Песков назвал возмутительным требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали возмутительным и недопустимым требование властей Украины к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру и призвали международное сообщество отреагировать.

"Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым и, конечно, мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

По его словам, у Кремля вызывает обеспокоенность ситуация вокруг лавры.

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта.