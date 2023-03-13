В Кремле не исключили участия Путина в саммите "двадцатки" в Дели

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают возможности участия президента РФ Владимира Путина в сентябрьском саммите "группы двадцати" в Дели, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

"Этого нельзя исключать", - сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но решение пока не принималось", - добавил представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия продолжает полноформатное участие в деятельности "двадцатки" и намерена делать это в будущем.

Саммит министров иностранных дел G20 проходил в Нью-Дели 1-2 марта. В нем принимал участие глава МИД РФ Сергей Лавров.