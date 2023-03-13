В Кремле заявили, что предпосылок для мирных переговоров по Украине пока нет

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские цели на Украине в настоящее время могут быть достигнуты только военным путем, предпосылок для мирных переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать идею бывшего председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о создании контактной группы из представителей западных стран для разрешения украинского кризиса и спросили, может ли эта инициатива способствовать завершению конфликта.

"Нет, мы так не думаем", - ответил Песков.

Он пояснил, что "пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет".

"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - сказал Песков.