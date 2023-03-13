Путин в понедельник встретится с Кадыровым

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента. У него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, в повестке встречи - вопросы социально-экономического развития региона, результаты по прошлому году, "с учетом СВО - традиционный набор тем для продолжения диалога с главами регионов".