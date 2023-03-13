В Кремле не стали комментировать сообщения о планируемом визите Си Цзиньпина

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию о планируемом визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе.

"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявления о зарубежных визитах осуществляются синхронно, по взаимной договоренности сторон, когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе.