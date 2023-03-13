Кабмин поддержал идею об освобождении участников СВО от уплаты нотариальных пошлин

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало инициативу ЛДПР о дополнительных льготах для участников СВО в части освобождения от оплаты за оказание нотариальных услуг.

"Мы также поддержали ваш проект по дополнительным гарантиям для участников Специальной военной операции, я имею в виду инициативу о том, чтобы освободить мобилизованных или добровольцев от уплаты государственных пошлин при совершении нотариальных действий", - сказал премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме.

Он подчеркнул, что, уезжая, участники СВО оформляют необходимые документы на своих близких, "и, очевидно, не должны тратить время, тем более средства, на эти цели".

В свою очередь председатель ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил о том, что правительством достигнуто единое понимание и по инициативе о внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих".

"Речь идет о зачете в период нахождения на военной службе периода, в течение которого гражданин имел гражданство другого государства, имеется в виду пограничная служба, в целях обеспечения жилыми помещениями либо субсидией", - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что много и других вопросов, по которым правительством достигнута единая позиция.