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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Снижение заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ отмечается в РФ; так, за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 19%, COVID-19 – на 11,5%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ фиксируется снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ. На 10-й неделе 2023 года на территории РФ зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе (...) Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что преобладающими среди случаев заболевания коронавирусом остаются подварианты штамма "омикрон", а в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.

В ведомстве добавили, что в субъектах РФ продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Роспотребнадзор
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