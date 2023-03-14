Песков сообщил о планируемом совещании накануне годовщины воссоединения Крыма и РФ

В саму годовщину президент РФ примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина запланированы мероприятия, приуроченные к годовщине присоединения Крыма к России, они пройдут в режиме видеоконференцсвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Обязательно. Мы рассчитываем, что будет совещание такое субстантивное, видеоконференцсвязь накануне и в сам день этой годовщины будет еще и некое мероприятие у президента (...) по видеоконференцсвязи", - сказал Песков журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос о возможном проведении концерта, как это было в прошлые годы, Песков уточнил, что он не планируется.

"Там достаточно важный объект открывается - культурный, исторический. И как раз в связи с этим открытием будет у президента видеоконференция", - уточнил Песков.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта.