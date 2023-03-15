Минпромторг РФ предложил упростить при госзакупках подтверждение страны происхождения товара

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Поставщиков по госзакупкам могут освободить от документального подтверждения страны происхождения товара, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного Минпромторгом РФ на портале проектов нормативных правовых актов.

Этим документом предлагается исключить из постановления о запрете госзакупок отдельных видов промпродукции (ПП №616) норму, по которой поставщики обязаны при исполнении контракта или передаче товара предоставлять заказчикам подтверждающие документы (о стране происхождения), на основании которых осуществляется включение информации о соответствующей продукции в тот или иной реестр (российской промышленной продукции, российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров).

Сейчас для включения информации о той или иной продукции в соответствующий реестр необходимо получить заключение Минпромторга РФ. Последнее выдается после соответствующей экспертизы, в том числе комплекта документов. В него должны входить документы, подтверждающие наличие производственных фондов (производственных площадей, оборудования) и трудовых ресурсов, документы, в соответствии с которыми осуществляется производство (стандарты, регламенты, руководства, сертификаты и т.п.), документы, представляемые в зависимости от предъявляемых к заявленной промышленной продукции требований и пр.

В настоящее время в рамках госзакупок применяются четыре механизма, обеспечивающие предоставление преференций поставщикам российской продукции. Это запреты на закупку иностранных товаров при наличии российских аналогов, ограничения, условия допуска иностранных товаров, а также минимальная обязательная доля закупок товаров российского производства (квоты - ИФ). Для каждого из этих механизмов утверждены перечни продукции, на которые распространяется их действие. Действие самих этих механизмов регламентируются девятью подзаконными актами.

Вопросы импортозамещения в госзакупках и закупках госкомпаний в основном курирует Минпромторг. Этим ведомством созданы реестры российской промпродукции и российской радиоэлектронной продукции. Включение информации о той или иной продукции в эти реестры является подтверждением того, что продукция произведена на территории РФ.

Запретительные нормы о закупках иностранной продукции не распространяются на товары, произведенные в странах ЕАЭС, при условии, что информация об этих товарах включена в реестр продукции из стран ЕАЭС.