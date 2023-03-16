"Интерфакс" запустил сервис СПАРК РЕГИСТР по добровольному раскрытию информации компаниями МСП

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" объявила о запуске сервиса добровольного раскрытия информации - СПАРК РЕГИСТР для компаний малого и среднего бизнеса. СПАРК РЕГИСТР призван упростить малым компаниям доступ к сделкам с крупным бизнесом, кредитованию, госзакупкам.

Презентация сервиса состоялась на площадке Межотраслевого совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы.

Новый сервис интегрирован с системой "СПАРК-Интерфакс". Он позволяет компаниям, пройдя процедуру идентификации и верификации, вносить и актуализировать данные о своей деятельности, финансовых результатах.

Анализ обратной связи от клиентов системы СПАРК показал, что в публичных базах данных достаточно информации всего о 3% российских компаний. 97% компаний, включая почти весь сегмент МСП, находятся в "серой зоне" для скоринговых алгоритмов, которые используются для оценки надежности и кредитоспособности партнёров.

Недостаток данных увеличивает издержки потенциальных кредиторов и партнёров компаний МСП на сбор, обработку и анализ информации. Как результат, привлекательность партнёрства с субъектами МСП в глазах контрагентов остаётся низкой, их доступ к кредитованию, госзакупкам, субсидиям, факторинговым и лизинговым сделкам затруднён.

Участники сервиса СПАРК РЕГИСТР раскрывают именно те данные, которые наиболее востребованы при поиске и выборе контрагента: регистрационную и контактную информацию, сведения о руководстве и бенефициарах, о товарах и услугах, признаках финансово-хозяйственной деятельности.

Профиль участника становится доступен как через систему СПАРК, которой уже пользуются крупнейшие банки, компании и организации, так и может напрямую направляться потенциальному партнеру. МСП, которое присоединилось к проекту, может разместить специальный знак "Участник СПАРК РЕГИСТР" на своем сайте.

"Наш опыт показывает, что компании МСП, добровольно раскрывающие данные о себе, укрепляют репутацию и получают дополнительные возможности для развития бизнеса. В условиях, когда заинтересованность корпоративного сектора в сотрудничестве с малым бизнесом постоянно растёт, сервис СПАРК РЕГИСТР должен стать дополнительным связующим звеном между заказчиками и поставщиками, дать небольшим компаниям возможность заявить о себе", - прокомментировал запуск нового сервиса Владимир Герасимов, первый заместитель генерального директора Группы "Интерфакс".

"Для малых и средних предприятий предусмотрен ряд преференций при участии в госзакупках. Это обязательная 25-процентная квота на их участие в торгах, сниженные сроки оплаты товаров и услуг и суммы обеспечения заявки, а также другие меры поддержки. Однако существуют сложности при работе с госзаказом - в 2022 году 15% обращений ко мне, как к Уполномоченному по защите предпринимателей, касались именно этой тематики. Дефицит достоверной информации о состоянии и операционной деятельности МСП - одна из ключевых проблем их взаимодействия с крупным бизнесом и барьер для развития. Добровольное раскрытие информации МСП о себе имеет большой потенциал", - прокомментировала событие Уполномоченный по защите предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

Получить дополнительную информацию о сервисе СПАРК РЕГИСТР и стать участником можно по ссылке.

"Интерфакс"- крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, одно из ведущих в стране и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств.

"СПАРК-Интерфакс" - отраслевой стандарт в области проверок контрагентов, профессиональное решение для оценки благонадёжности и финансовой устойчивости бизнеса, поиска аффилированности и скрытых связей, мониторинга рисковых событий. Систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют более 70% компаний крупного и среднего бизнеса. На протяжении последних нескольких лет СПАРК с большим отрывом от конкурентов возглавляет составляемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.

Межотраслевой Совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве объединяет 40 профильных ассоциаций, возглавляемых лидерами отраслевых сообществ.

В числе основных целей и задач Совета - выявление отраслевой и межотраслевой проблематики в сфере развития предпринимательства; формирование предложений по отраслевым и межотраслевым мерам господдержки; определение связей деятельности отраслей с целями нацразвития страны и стратегией развития Москвы; формирование межотраслевых предложений по изменению законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.