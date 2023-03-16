"Т2 Мобайл" отказалось от требований к российской "дочке" Nokia на 478 млн рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 14 марта прекратил производство по иску ООО "Т2 Мобайл" к российскому юрлицу Nokia на 478 млн рублей. Как говорится на сайте суда, такое решение принято в связи с отказом от заявленных требований.

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Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 16 мая 2022 года. Истцом выступало ООО "Т2 Мобайл", ответчик - ООО "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс", владельцем которой является финская Nokia Solutions and Networks Oy.

Как говорили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе Tele2, иск связан с отказом Nokia исполнять контракт на поставку оборудования. При этом Nokia начала нарушать условия исполнения контракта еще до введения антироссийских санкций, уточнили в телеком-компании.

"Мы инициировали разбирательство с целью взыскать штрафы и пени. Иск обусловлен немотивированным отказом Nokia исполнять контракт, в том числе по заказам, сделанным задолго до введения санкций. Компания допустила нарушения, включая несоблюдение сроков поставки. При этом ответчик не предоставил ответа на наши обращения и не пытался предложить какие-либо варианты урегулирования", - объяснили ранее в Tele2.

В середине апреля 2022 года Nokia Corp. объявила о полном уходе с российского рынка на фоне СВО. В частности, корпорация прекратила поставки в Россию и вывела за пределы страны деятельность в области R&D. При этом Nokia намеревалась продолжить поддержку работоспособности сетей.

В 2021 году Россия обеспечила менее 2% выручки Nokia. Корпорация оценила резерв, связанный с прекращением деятельности в РФ, примерно в 100 млн евро.