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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 10,3 тыс. человек за сутки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 10,3 тыс. случаев, скончался 31 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 10 310 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 610 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 22,3%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 22 субъектах РФ, снижение - в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 333 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 2 023.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 31 человек, накануне сообщалось о 33 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 593 человека, или на 12,5% меньше в сравнении с 19 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 516 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 865 умерших и 21 860 173 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 20 марта 2023 годаПандемия коронавируса
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