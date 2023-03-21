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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Суточный прирост COVID-19 в России составил 9 373 новых случая

Умерли 34 заболевших

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки выявили 9 373 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 34 человека с коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией. Днем ранее суточный прирост заболеваемости составил 10 310 случаев.

За сутки госпитализировали 1541 больного, это на 152,6% больше, чем днем ранее. Число госпитализаций выросло в 74 регионах, снизилось - в шести.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека, накануне сообщалось о 31 умершем.

В Москве за минувшие сутки выявили 1 092 заразившихся, днем ранее показатель составлял 1282 новых случая, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Суточная заболеваемость в столице снижается третий день подряд.

За сутки в городе в больницу положили 132 человека с COVID-19. Умерли восемь пациентов, днем ранее было пять летальных исходов.

Хроника 09 января 2020 года – 21 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Москва
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