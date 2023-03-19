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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Более 12,3 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 333 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Сообщается, что попали в больницы 785 человек, количество госпитализаций за сутки снизилось в сравнении с предшествующими на 39%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 10 субъектах России, снижение - в 68 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 009 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 676.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 33 человека, накануне сообщалось о 32 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 9 815 человек, или на 19,3% меньше в сравнении с 18 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 506 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 834 умерших и 21 851 580 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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