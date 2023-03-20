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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелково

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Беспилотник обнаружили у опоры ЛЭП в подмосковном Щелково, взрывчатых веществ в нем не обнаружено, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал местной администрации.

"В 11:48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшемся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено. На данный момент вопросом занимаются компетентные органы", - говорится в сообщении.

ЛЭП не повреждена. Пострадавших нет, добавили в администрации.

Московская область
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