Хуснуллин готов разрешить проезд небольших грузовиков по Крымскому мосту

Восстановить железнодорожную часть моста он пообещал досрочно

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Небольшим грузовикам можно уже сейчас вернуть доступ на Крымский мост, сообщил на совещании по развитию Крыма и Севастополя вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы вчера посоветовались, и если вы одобрите, наверное, начнем пускать уже небольшие машины-грузовики типа "Газелей" с полным досмотром, потому что досмотровые мероприятия у нас позволяют это сделать, порожние грузовые машины тоже будем пускать, тем самым разгрузив все-таки трассу, которая идет у нас на Ростов", - сказал он, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

Хуснуллин считает, что такое решение будет полезным для бизнеса.

Сейчас грузовики не пропускают по Крымскому мосту - они направляются на Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору через новые регионы России.

"Железнодорожная часть - одна полноценно работает, и вторую часть мы, кстати, с опережением делаем - поставлен срок до 1 июля, сегодня уже уверенно могу сказать, что наверняка закончим раньше", - сказал Хуснуллин.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, из-за чего загорелись топливные цистерны проезжавшего по мосту поезда. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек.

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. В начале декабря 2022 года президент Владимир Путин проехал по восстановленной за 56 дней правой части Крымского моста. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля. 9 марта Хуснуллин сообщил о завершении монтажа первого нового пролета железнодорожной части Крымского моста вместо поврежденного. Демонтаж второго поврежденного пролета запланирован на первую декаду апреля, а полное восстановление ожидается летом 2023 года.

На совещании Хуснуллин также заявил, что темпы строительства дорог и жилья в Крыму не упали.

"Мы по Крыму не провалились. По инвестициям стало чуть меньше, но по набранным темпам строительства мы не провалились", - сказал он.

По его словам, в ближайшие пять лет в Крыму и Севастополе запланировано строительство около 500 объектов, из них 400 - уже проектируется и строится.

На данный момент за счет федерального бюджета уже построено 586 объектов.

Правительство утвердил федеральную целевую программу (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя в августе 2014 года, с тех пор она изменялась более 10 раз. Изначально программа была рассчитана до 2020 года включительно, затем ее несколько раз продлевали, в том числе в феврале 2021 года - до 2025 года включительно. Тогдашней правкой существенно увеличен объем финансирования: на 9,3%, или на 117 млрд рублей, до 1,374 трлн рублей (в ценах соответствующих лет).