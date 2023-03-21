Минсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз исключил из программы развития рыбохозяйственного комплекса ряд целевых показателей. Это не отразится на обеспечении потребителей рыбой, считают в ведомстве.

Так, из программы исключен показатель "Обеспечение продовольственной безопасности в части достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее 25 кг в год в живом весе". Это связано с тем, что он косвенно дублирует показатель по уровню самообеспечения рыбой.

Исключение должно привести "рыбную программу" в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. "Это не повлияет на реальное потребление рыбы", - подчеркивает ведомство.

Минсельхоз считает, что сейчас рынок рыбных продуктов достаточно сбалансирован. Норма Минздрава по потреблению рыбы и рыбопродуктов - 22 кг на человек в год напоминает ведомство. По предварительным данным, потребление в 2022 году составило 22,6 кг. Итоговый показатель будет определен на основе данных федерального статистического наблюдения после 8 августа 2023 года.

Минсельхоз также предлагает исключить из программы показатель "Укрепление лидерства на мировых рынках рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов в части достижения не менее 25% доли рынка Европейского союза в сегменте продукции из минтая и атлантической трески (пикши) и не менее 10% доли рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сегменте продукции из лососевых видов рыб".

"За последние десятилетия в рыбохозяйственном комплексе преобладал экспорт в страны Европы, Северной Америки и Азии. В настоящее время для российских рыбохозяйственных предприятий оказались закрыты рынки сбыта рыбной продукции в Европе, США и Канаде. Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время меняется, в связи с этим затруднена оценка его потенциала. В качестве альтернативных рынков прорабатывается рынок африканских и латиноамериканских стран", - объяснило это решение министерство.

По данным Росрыболовства, в 2022 году российские рыбаки выловили 4,9 млн тонн рыбы, что на 3% ниже показателя 2021 года. К середине марта этого года вылов на 10,5% превышает данные за аналогичный период прошлого года. Экспорт рыбной продукции в прошлом году составил 2,15 млн тонн, что на 4,5% выше показателя 2021 года.