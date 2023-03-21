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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Температура около и выше нормы ожидается в России с апреля по сентябрь

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - На большей части территории России с апреля по сентябрь, в так называемый вегетационный период, который считается основным периодом роста растений, прогнозируется температурный режим около и выше средних многолетних значений, сообщил во время пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно презентации, представленной научным руководителем Гидрометцентра во время пресс-конференции, "анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 65-70% сделать вывод, что на большей части территории России в апреле-сентябре ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений".

Так, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии в большинстве месяцев вегетационного периода наиболее высока вероятность положительных аномалий температуры. В отдельные месяцы положительные аномалии прогнозируются и на европейской территории России.

Кроме того, согласно презентации, условия для раннего начала пожароопасного сезона прогнозируются в южных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов и в регионах Северного Кавказа.

Говоря о каждом месяце отдельно, Вильфанд сообщил, что средняя месячная температура выше нормы в апреле ожидается на крайнем севере Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа, в северной половине Якутии и в Приморском крае. В мае выше нормы средняя месячная температура ожидается на севере Сибири, на северо-западе Якутии и на севере Чукотского автономного округа.

В июне и июле средняя месячная температура выше нормы предполагается в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии.

В августе средняя месячная температура выше нормы прогнозируется на юге и западе Центрального федерального округа, на западе Южного федерального округа, на северо-востоке Уральского федерального округа, на большей части Красноярского края и на северо-западе Якутии. А в сентябре - на большей части Центрального и Южного федеральных округов, на западе Приволжского федерального округа и в северо-восточных районах Дальневосточного федерального округа.

Россия Гидрометцентр Роман Вильфанд
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