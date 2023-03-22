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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

В Госдуме утвердили план реализации послания президента

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Госдуме утвержден план реализации положений послания президента Федеральному Собранию, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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Документ утвердила рабочая группа Думы по реализации положений ежегодных посланий президента. Жуков является ее руководителем.

"Проект плана сформирован из предложений фракций и комитетов Думы с учетом перечня поручений президента РФ по реализации послания", - сказал он.

По словам Жукова, в плане всего 72 пункта. 16 из них Дума уже выполнила. В рамках реализации послания 25 законопроектов приняты в первом чтении; пять законопроектов - во втором; 12 законопроектов внесены в Госдуму.

12 пунктов плана предусматривают подготовку совместно правительством и депутатами Госдумы проектов законов, а также два пункта касаются выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий послания в этом и последующих годах.

"Довольно большой раздел посвящен интеграции вновь вошедших территорий в правовое поле Российской Федерации, также уделяется внимание социальным вопросам и развитию экономики", - сказал Жуков.

Госдума Александр Жуков
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