Рябков назвал сигналом Штатам призыв РФ и КНР не размещать ядерное оружие за рубежом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Тема контроля над вооружениями обсуждалась в ходе переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявления о неразмещении ядерного оружия за пределами своей территории - прямой сигнал США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я исхожу из того, что весь комплекс вопросов, касающихся международной безопасности, там был рассмотрен", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема контроля над вооружениями в ходе саммита Россия-КНР.

Он отметил, что в документах, подписанных по итогам визита Си Цзиньпина, содержатся важнейшие заявления, в том числе о недопустимости ядерной войны и неразмещении ядерного оружия за пределами национальной территории.

"Это прямой сигнал, обращённый к США", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что Россия и Китай напоминают США о том, что их попытки сохранить тактическое ядерное оружие в Европе и модернизировать его, а также углубить интеграцию в этой сфере с союзниками по НАТО - путь, противоположный тому, который был выбран Москвой и Пекином.

"Соответственно, лидеры России и Китая, адресуясь к нашим стратегическим противникам, призывают идти по пути деэсклации, стабилизации обстановки, возврата к диалогу, поиску баланса интересов и укреплению стратегической стабильности", - добавил Рябков.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Россия необходимым подключить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, замглавы МИД РФ подчеркнул, что есть действующий формат ядерной "пятерки", эксперты которого недавно собирались в ОАЭ для обсуждения проблематики сокращения ядерных рисков.

"Есть налаженные формы обсуждения доктринальных аспектов, касающихся ядерного оружия. Это важно, ценно, полезно, и Китайская Народная Республика там участвует очень активно, КНР некоторое время назад выступила в качестве координатора работы в формате "пятерки", но переговоров, о которых мы говорим, в прямом смысле слова сейчас просто нет, и отсутствуют они в силу того, что деструктивную позицию отрицания необходимости диалога с Россией, в частности по стратегической стабильности, занимают США", - сказал он.