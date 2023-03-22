Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Рябков назвал сигналом Штатам призыв РФ и КНР не размещать ядерное оружие за рубежом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Тема контроля над вооружениями обсуждалась в ходе переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявления о неразмещении ядерного оружия за пределами своей территории - прямой сигнал США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я исхожу из того, что весь комплекс вопросов, касающихся международной безопасности, там был рассмотрен", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема контроля над вооружениями в ходе саммита Россия-КНР.

Он отметил, что в документах, подписанных по итогам визита Си Цзиньпина, содержатся важнейшие заявления, в том числе о недопустимости ядерной войны и неразмещении ядерного оружия за пределами национальной территории.

"Это прямой сигнал, обращённый к США", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что Россия и Китай напоминают США о том, что их попытки сохранить тактическое ядерное оружие в Европе и модернизировать его, а также углубить интеграцию в этой сфере с союзниками по НАТО - путь, противоположный тому, который был выбран Москвой и Пекином.

"Соответственно, лидеры России и Китая, адресуясь к нашим стратегическим противникам, призывают идти по пути деэсклации, стабилизации обстановки, возврата к диалогу, поиску баланса интересов и укреплению стратегической стабильности", - добавил Рябков.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Россия необходимым подключить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, замглавы МИД РФ подчеркнул, что есть действующий формат ядерной "пятерки", эксперты которого недавно собирались в ОАЭ для обсуждения проблематики сокращения ядерных рисков.

"Есть налаженные формы обсуждения доктринальных аспектов, касающихся ядерного оружия. Это важно, ценно, полезно, и Китайская Народная Республика там участвует очень активно, КНР некоторое время назад выступила в качестве координатора работы в формате "пятерки", но переговоров, о которых мы говорим, в прямом смысле слова сейчас просто нет, и отсутствуют они в силу того, что деструктивную позицию отрицания необходимости диалога с Россией, в частности по стратегической стабильности, занимают США", - сказал он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся
Военная операция на Украине

Власти Крыма и Севастополя заявили о взломе сигнала радиостанций

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил об отбитой атаке надводных беспилотников

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Новой Москве

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

Что произошло за день: вторник, 21 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });