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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

РЖД предупредили о возможном снижении экспорта угля из Хакасии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предупреждает о возможном снижении экспорта угля из Хакасии из-за роста заявок угольных компаний на внутренний рынок вместо заявленных ранее экспортных объемов.

"Вывоз на восток угля из Хакасии на экспорт сдерживается выросшими объемами его же внутрироссийских перевозок: местные угольщики выиграли тендеры на поставку топлива для предприятий Бурятии. По правилам такой груз при приеме к перевозке имеет больший приоритет, поэтому занимает собой основной объем. А вот бурятский уголь - "где родился, там не пригодился" - и массово идет за рубеж, используя свободные мощности Транссиба восточнее Улан-Удэ", - сообщил телеграм-канал РЖД.

В компании отмечают проблемы с выгрузкой вагонов на Дальнем Востоке в портах Посьет и Ванино.

"Чтобы дать им возможность справиться с прибывающими вагонами и не забивать все подъездные пути под завязку, с начала месяца ввели 5 ограничений на отправку грузов. Из-за этого суммарно потеряли в погрузке туда 221 тысячу тонн", - сообщает компания.

На юге перебои отмечались в портах Темрюк, Кавказ и Новороссийск, в марте было введено 17 конвенций, недогружено 193 тысячи тонн.

"Не всегда можем в полной мере использовать провозную способность БАМа. Магистральные локомотивы слишком долго простаивают в депо у сервисных компаний, из-за чего происходят досадные сбои в доставке", - подчеркивают в РЖД.

РЖД БАМ Хакасия Посьет Ванино Бурятия Транссиб Новороссийск
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