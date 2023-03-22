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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Дума приняла заявление о признании геноцидом народов СССР деяний немецко-фашистских захватчиков

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла заявление о признании преступных деяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза.

Соответствующие выводы депутаты делают, принимая во внимание положения Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года, говорится в заявлении.

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Принятые в последние годы судами Санкт-Петербурга, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Брянской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей решения однозначно квалифицируют преступные деяния гитлеровцев и их пособников как геноцид национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, - народов Советского Союза, также говорится в документе.

Эти судебные решения являются логическим продолжением приговора Нюрнбергского трибунала и решений последующих судебных процессов над нацистскими преступниками и их пособниками, в ходе которых были осуждены, в частности, лица, вина которых заключалась в снабжении гитлеровских войск смертоносным оружием, отмечается в заявлении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе дискуссии по заявлению отметил, что более 13 миллионов гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации, и одно из таких преступлений было совершено ровно 80 лет назад - 22 марта 1943 года - в белорусской Хатыни.

"Каратели согнали жителей деревни - взрослых и детей - в сарай, облили бензином и подожгли. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали. Ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа. А сегодня США и страны Европы пытаются заставить мир забыть, какую цену мы заплатили за победу над фашизмом", - сказал Володин.

Госдума
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