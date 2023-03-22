ЦБ выступил против регистрации в САР международных проектов добычи ископаемых

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России не поддержал предложение разрешить российскому бизнесу, реализующему проекты за рубежом, регистрировать юридические лица для этого - так называемые международные компании (МК) - в специальных административных районах (САР), рассказал источник "Интерфакса", знакомый с позицией регулятора.

Такое предложение направил в правительство Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Там предлагают разрешить отечественным инвесторам обходиться без создания иностранных операционных компаний для участия в международных проектах по разведке и добыче полезных ископаемых. Вместо них, по задумке РСПП, можно было бы регистрировать новые МК в САР.

Свою идею союз обосновывал двумя аргументами. Во-первых, он указывал на трудности при создании и деятельности операционных юрлиц за границей, которые обычно учреждаются при реализации международных проектов. Даже в дружественных юрисдикциях, где реализуется проект, создать российскую "дочку" не всегда возможно, писал РСПП. Например, в Ираке не могут участвовать в нефтедобыче компании, принадлежащие иностранцам более чем наполовину.

ЦБ отнесся к этому доводу скептически. Непонятно, каким образом предоставление статуса МК позволит юрлицу соответствовать требованиям к операционным компаниям, которые предъявляет соответствующая страна, пересказал собеседник "Интерфакса" контраргумент регулятора.

Во-вторых, РСПП указывал на то, что правила для резидентов САР более удобны при реализации международных добычных проектов: МК являются валютными нерезидентами РФ, что позволяет им без ограничений перечислять иностранную валюту и российскую валюту с иностранных банковских счетов на счета в отечественных уполномоченных банках. Подобные операции производятся при получении компенсаций затрат от иностранного госзаказчика в проекте, выручки от реализации за пределами России полученного в этом качестве или в виде вознаграждения сырья и т.д.

ЦБ, по словам источника агентства, опроверг актуальность этого аргумента. Регулятор обратил внимание, что российские резиденты сейчас вправе зачислять валюту на свои зарубежные счета, в том числе выручку, полученную в рамках осуществления внешнеторговой деятельности. Еще летом 2022 года сначала был снят запрет для резидентов РФ на получение средств на счета в иностранных банках (за исключением дивидендов и прибыли от российских компаний), а затем отменено требование по репатриации денежных средств при осуществлении российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями внешнеторговой деятельности и при предоставлении и возврате займов, напомнил ЦБ.

РСПП также указывал, что МК имеют право на налоговые льготы. Банк России в ответ заметил, что пользы от применения льготного налогового режима не будет. Напротив, возникают риски возникновения "необоснованного налогового арбитража", если инициатива союза будет реализована - зарегистрированные вне этих САР российские компании, занимающиеся аналогичной деятельностью, не смогут воспользоваться преференциальным налоговым режимом для МК, рассказал источник "Интерфакса".