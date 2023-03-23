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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Три землетрясения произошли у берегов Камчатки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи в течение нескольких часов зарегистрировали три землетрясения, эпицентры которых располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Наиболее сильное из землетрясений зарегистрировано в четверг в 00:37 по местному времени (15:37 среды мск). Его магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в 206 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 58 км под морским дном.

Спустя 20 минут в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,9. А еще через два с половиной часа землетрясение магнитудой 3,7 случилось в 177 км юго-западнее райцентра Усть-Камчатск.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что все эти землетрясения в населенных пунктах не ощущались.

"Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.

Россия Камчатка
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