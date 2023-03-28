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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Японии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в акватории Тихого океана у южного берега острова Хоккайдо (Япония) в 197 км к востоку-юго-востоку от города Хакодате, сообщает Геофизическая служба Сибирского отделения РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, землетрясение зафиксировано во вторник в 12:18 по московскому времени.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,2.

Япония землетрясение Хоккайдо Тихий океан
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