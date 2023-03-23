Генеральные прокуроры РФ и Таиланда подписали программу сотрудничества

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генеральные прокуроры России и Таиланда Игорь Краснов и Нари Тантасатьен подписали программу сотрудничества двух ведомств на 2023-2024 годы.

"Нами реализуются бесплатные программы пятилетнего обучения зарубежных студентов и краткосрочного повышения квалификации действующих работников из различных стран. Приглашаю и вас к взаимодействию на данном направлении. В свою очередь, российским прокурорам также полезно узнать о лучших практиках прокуратуры Таиланда. Этому, уверен, будет способствовать подписание нами сегодня очередной программы сотрудничества на 2023-2024 годы", - сказал Краснов.

По его словам, сейчас двусторонние отношения России и Таиланда развиваются в позитивном ключе, и сотрудничество в правоохранительной сфере не является исключением.

Краснов отметил, что обе страны сегодня сталкиваются со схожими криминальными угрозами, многие из которых приобрели "трансграничный характер и вышли далеко за пределы национальных юрисдикций".

"Среди таковых киберпреступность, противоправный оборот криптовалют, экстремизм, терроризм. В этом году в наших странах одобрено соглашение об экстрадиции, готовится его подписание. Уверен, реализация соответствующих договоренностей будет способствовать укреплению взаимовыгодных контактов в сфере выдачи преступников и в целом обеспечению правосудия", - добавил Краснов.

Кроме того, он заявил, что российские прокуроры готовы поделиться опытом в сфере защиты прав несовершеннолетних, борьбы с наркопреступностью, нелегальной миграцией и коррупцией.

"Это положительно скажется на взаимодействии в сфере уголовных дел и сделает его более эффективным", - прокомментировала Тантасатьен подписание соглашения между генеральными прокуратурами двух стран.