Иностранец получил в Москве срок по делу о финансировании террористов в Сирии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Военный суд в Москве приговорил к девяти годам лишения свободы иностранца по обвинению в сборе средств в интересах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области.

"Приговором 2-го Западного окружного военного суда Саидов признан виновным (...) с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 9 лет, из которых первые 2 года с отбыванием в тюрьме и 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в управлении.

Приговор вступил в законную силу.

По данным спецслужбы, Саидов организовал сбор денег через Telegram, которые в последствии переводил террористам. "Управлением задокументированы факты неоднократных денежных переводов лицам, участвующим в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики", - заявили в УФСБ.