Конституционный суд не считает посуточную сдачу квартиры гостиничной услугой

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд России предложил урегулировать особенности краткосрочного найма жилья в многоквартирных домах. Об этом говорится в решении, которое КС принял по жалобе псковича Павла Бахирева, которому суд запретил сдавать квартиру посуточно, назвав это гостиничной услугой.

Суд проверял часть 3 статьи 17 Жилищного кодекса.

Бахирев сдавал квартиру в многоквартирном доме в течение полутора лет как индивидуальный предприниматель, в том числе в посуточный наем. С дохода он платил налог по упрощенной системе налогообложения, объявления о сдаче квартиры публиковал на специализированных сайтах.

Квартира в нежилой фонд не переведена, у нее нет отдельного входа. Соседи пожаловались на Бахирева в суд, заявив, что им мешают постояльцы и шум, который они устраивают. В итоге суд запретил Бахиреву использовать квартиру для предоставления услуг, признанных гостиничными, на основании части 3 статьи 17 ЖК.

Бахирев пожаловался в КС, высказав мнение, что эта норма не соответствует Конституции, так как в силу своей неопределенности допускает возможность приравнять посуточный наем квартиры к гостиничным услугам.

Конституционный суд постановил, что оспоренная норма не противоречит Основному закону.

"Она (норма - ИФ) не предполагает запрета краткосрочного (на срок от одних до нескольких суток) найма жилых помещений в многоквартирном доме без содержательной оценки такой деятельности в соотнесении с гостиничными услугами лишь по формальным признакам (сроки предоставления жилья, систематичность, предпринимательский характер и др.), если при этом не создаются существенные неудобства для иных жильцов", - говорится в сообщении.

КС указал, что собственник жилья вправе сдавать его не более чем на пять лет, и минимальный срок договора найма законодательством не установлен. Причем в экономической сфере сдача жилья в наем может существенно дополнять гостиничную деятельность, способствовать развитию туризма.

"Нормативно не установлено, наличие какого именно набора, объема и внешнего выражения предоставляемых услуг приводит к перерастанию допустимого найма жилого помещения в запрещенное оказание гостиничных услуг", - говорится в сообщении.

Однако это не мешает судам оценить обстоятельства и принять сбалансированное решение. КС указал, что суды должны устанавливать, действительно ли неудобства для соседей в конкретной ситуации существенно выше тех, что возникают при обычном использовании жилья, и повышается ли интенсивность эксплуатации мест общего пользования в многоквартирном доме до уровня, присущего гостиницам.

Теперь федеральному законодателю надлежит урегулировать особенности краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах, поддержав баланс интересов всех участников таких правоотношений. Так, законодатель может определить специальные правила этой деятельности для отдельных местностей, например, туристических мест и курортов, указал Конституционный суд.

Решения по делу заявителя, вынесенные на основании части 3 статьи 17 ЖК, подлежат пересмотру.