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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В России за сутки выявили 12 512 случав заражения COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 12 512 новых случаев, умерли 36 заболевших, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Днем ранее был выявлен 12 001 новый случай заражения коронавирусом.

За сутки в больницы положили 1475 пациентов с COVID-19, это на 4,5% меньше, чем днем ранее.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек, накануне сообщалось о 39 умерших.

В Москве за сутки выявили 2013 заразившихся COVID-19 против 2259 сутками ранее, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Число госпитализаций с коронавирусной инфекцией за сутки составило 154 случая.

За 24 часа скончались шесть заболевших. Днем ранее сообщалось о восьми умерших.

Хроника 09 января 2020 года – 23 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Москва
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