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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Что произошло за день: пятница, 24 марта

Уход Leroy Merlin, отъезд Калви и Дельпаля и переименование кофе Jacobs

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту. В ритейлере заявили, что это позволит обеспечить деятельность компании на местном уровне, а также сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников.

- Осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию. Адвокаты подтвердили, что фигуранты не смогут явиться на судебное рассмотрение жалобы на приговор по делу о растрате средств банка "Восточный", по которому осуждены семеро человек, в том числе Калви и Дельпаль. Суд отложил на 21 апреля рассмотрение жалобы, а бизнес-омбудсмен Титов заявил, что в лице Калви РФ навсегда потеряла инвестора.

- В России 52% мужчин не доживают до 65 лет. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью констатировал, что 81% мужчин умирают внезапной смертью. Причем 74% в этой группе - это мужчины, которые умирают на рабочем месте. Позднее в Минздраве РФ заявили, что на самом деле на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин.

- Nord Stream 2 AG поучаствует в поднятии со дна Балтики найденного у газопровода объекта. Кремль приветствовал приглашение оператора "Северного потока-2".

- США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко. Введенные ограничения предусматривают, что вся находящаяся на территории США собственность внесенных в список компаний и физлиц заблокирована.

- Два высокопоставленных таможенника задержаны в Петербурге по обвинению в коррупции. По данным следствия, взятки в 290 тыс. руб. и 150 тыс. руб. были получены за ускоренный выпуск товаров.

- В России могут переименовать бренд кофе Jacobs, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным издания, в России бренд могут переименовать в Monarch или Milicano. Ранее нидерландский производитель кофе JDE Peet's не санкционировал расширение производства в РФ, прекратил инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов.

- Томас Тухель назначен на должность главного тренера "Баварии". Юлиан Нагельсман покинул этот пост.

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