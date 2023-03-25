Зампред Совбеза РФ призвал запретить иноагентам получать доходы из источников в РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лица, признанные иностранными агентами, должны быть лишены возможности получать доходы в России, необходимо подготовить соответствующие изменения в законодательство, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России", - сказал Медведев, отвечая на вопрос "Интерфакса" в интервью российским журналистам.

Медведев считает, что получение доходов в России людьми, которые занимаются ее дискредитацией, - "это просто абсолютно безнравственное дело".

Он привел в пример одного российского писателя, "который уехал, проклинает страну, специальную военную операцию и наши Вооруженные силы". При этом, как отметил Медведев, в России продолжают ставить его произведения.

"Вот, значит, не должно быть такого. Живешь там - и живи, хочешь гадости говорить - говори. Но деньги в России получать нельзя", - сказал Медведев.

При этом он считает неправомерным осуждать тех, кто просто уехал из России. "Если тихо сидят - их право сидеть или возвращаться(...). Если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения. С моральной - можно. Это правда. Свою страну бросать в сложную минуту - это аморальный поступок. Но это другая история", - отметил зампред Совбеза РФ.