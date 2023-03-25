Президент РФ согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Фото: Swedish Coast Guard / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с выводом, что за взрывами на "Северных потоках" стоят спецслужбы США.

"Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провёл такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами США. Я полностью согласен с такими выводами", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которого вышел в субботу в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос, станет ли известна когда-нибудь правда о том, что в действительности произошло на газопроводах, и будет ли инцидент реально расследован, он сказал: "Думаю, что это будет трудно, этого будет трудно добиться. Но когда-нибудь, наверное, вскроется, что и как было сделано".

Также президент РФ сообщил, что Россия после запросов в ООН, связанных с обнаружением на стыке труб "Северного потока" маячка, получила ответ, что этот предмет неопасный, и Москве вновь отказали в участии в расследовании.

Путин напомнил, что маячок, по оценке российских взрывотехников, может служить антенной для приема сигнала либо из воздуха, либо из космоса для инициирования взрывного устройства.

"После этого, как известно, наши представители в ООН подняли этот вопрос для обсуждения, и вот совсем недавно, в четверг, по-моему, мы получили ответ от датских властей в виде уже ноты дипломатической, где сказано, что они обследовали этот предмет, они считают, что он не взрывоопасный. Я думаю, что им нужно было бы почестнее сказать, что он уже не взрывоопасный", - сказал Путин.

Во время обследования, заметил Путин, Россию не допустили, поэтому, что происходило там в это время, неизвестно. Путин добавил: "Я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказали, что они уже обследовали. Вот уже обследовали, значит, она уже и не взрывоопасная эта ситуация".

8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента США Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Со своей стороны представители Белого дома и ЦРУ назвали выдумкой появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство страны якобы распорядилось организовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в прошлом году.

В начале марта The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что США полагают, что диверсию на "Северных потоках" провела "проукраинская группировка".

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.