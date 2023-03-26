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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Масштабная научная экспедиция МЧС РФ стартует в Арктике

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - МЧС РФ с 26 марта по 7 апреля проводит крупную научно-исследовательскую экспедицию в Арктике в рамках межведомственного учения "Безопасная Арктика - 2023".

Как сообщили в ведомстве, министерство впервые осуществляет мероприятие подобного рода за последнее десятилетие. В рамках экспедиции сотрудники МЧС примут участие в испытании около 20 новейших отечественных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения, предназначенного для решения задач обеспечения безопасности в арктических условиях.

Более 70 участников научно-исследовательской экспедиции за 12 суток преодолеют свыше 1,6 тыс. км по территории республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Маршрут проложен по заснеженной территории и прибрежной ледовой поверхности в условиях полной автономности.

Экспедиционные мероприятия реализованы специалистами отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС РФ с привлечением сотрудников региональных центров. Ведомством также будет задействована авиация.

Научно-исследовательская экспедиция МЧС РФ реализуется в рамках межведомственного опытно-исследовательского учения "Безопасная Арктика - 2023". Начало экспедиции проложено из города Нарьян-Мар 26 марта. Финишировать участники будут в Салехарде 7 апреля.

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