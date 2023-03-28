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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Ракетные катера ТОФ поразили корабль условного противника на учениях в Японском море

Ракетные катера ТОФ поразили корабль условного противника на учениях в Японском море
Суда Тихоокеанского флота
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Экипажи ракетных катеров Приморской флотилии Тихоокеанского флота поразили находившуюся на расстоянии около 100 километров учебную морскую цель в заливе Петра Великого, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Ракетная катерная ударная группа в составе двух ракетных катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит" цель была успешно поражена.

"Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали надводные корабли и самолёты морской авиации Тихоокеанского флота", - указывает пресс-служба.

Тихоокеанский флот ВМФ России ТОФ Японское море
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