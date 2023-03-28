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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 8,4 тыс. человек

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 8,4 тыс. случаев, скончались 37 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"Выявлено 8 447 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 604 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 166,4%", - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось о 602 госпитализированных.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 субъектах РФ, снижение - в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 989 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 542.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек, накануне сообщалось о 31 умершем.

"Выздоровели за сутки 11 013 человек, или на 35% больше в сравнении с 27 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 603 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 146 умерших и 21 957 466 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 28 марта 2023 годаПандемия коронавируса
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