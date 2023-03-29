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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В России за сутки коронавирусом заразились более 11,1 тыс. человек

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 11,1 тыс. случаев, скончались 33 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Выявлено 11 128 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 968 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,7%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 21 субъекте РФ, снижение - в 57 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 447 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 681.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 33 человека, накануне сообщалось о 37 умерших.

"Выздоровели за сутки 12 597 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 28 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 614 592 случая заражения коронавирусной инфекцией, 397 179 умерших и 21 970 063 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2023 годаПандемия коронавируса
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