В Ростовской шахте "Обуховская" при обрушении породы погиб человек

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Ростовской области в забое АО "Шахтоуправление "Обуховская"" обрушилась горная порода, погиб один человек и еще двое пострадали, сообщило областное управление Следственного комитета.

Погиб 43-летний проходчик, еще двое доставлены в больницу с травмами. Обрушение произошло в ходе проведения работ по креплению горных выработок в конвейерном штреке угольной шахты, отметили в СК.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Как сообщили "Интерфаксу" на предприятии, шахта работает в штатном режиме и ждет результатов расследования государственной инспекции.

23 января 2023 года Ростехнадзор из-за нарушений приостановил на 90 суток работу конвейерного штрека №3019 и лавы №3021 "шахты "Обуховская". Как говорил "Интерфаксу" начальник управления предприятий топливно-энергетического комплекса администрации Ростовской области Сергей Прохоренко, на предприятии ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований промышленной безопасности. Шахтоуправление работало в штатном режиме. Работы по добычи угля в лаве N503 и проведение подготовительных работ на других участках горных выработок продолжались.

В июне 2012 года украинский энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн 100% акций ОАО "Шахтоуправление "Обуховская"", 100% акций ОАО "Донской антрацит" и 66,7% акций ООО "Сулинантрацит". Последнее затем было объединено с "Донским антрацитом". В августе 2021 года ФАС России одобрила ходатайство кипрской Valleyton Investments Ltd о приобретении контроля над российскими активами ДТЭКа. Актуальные данные о владельцах компаний не раскрывались.

А мае 2022 года издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в отрасли сообщило, что Ахметов формально больше не имеет угольных активов в России. Со ссылкой на данные электронной торговой площадки "Сбербанк-АСТ" сообщалось, что еще в ноябре 2021 года Сбербанк на торгах продал 100% акций компании, на которой были консолидированы данные активы, а также права требования по выданному ей кредиту. Сумма сделки составила $230 млн, при этом в документации к торгам указывалось, что задолженность по синдицированному кредиту равна $446,8 млн. В Сбербанке комментарий "Коммерсанту" не предоставили.

Издание сообщало, что покупателем активов стала Valleyton Investments гражданки Армении Елены Оганесян, которую некоторые украинские СМИ связывали с Вадимом Новинским - бизнес-партером Ахметова.

АО "Донской антрацит" в 2021 году увеличило выручку в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом, до 2,839 млрд рублей, АО "Шахтоуправление "Обуховская" - в 1,5 раза, до 13,062 млрд рублей. В 2021 году "Обуховская" и "Донской антрацит" в общей сложности добыли более 3,5 млн тонн угля.