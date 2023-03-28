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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Посадка поврежденного "Союза МС-22" проходит лучше, чем ожидалось

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Возвращение на Землю корабля "Союз МС-22" с поврежденным радиатором проходит лучше ожидаемых вариантов, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Мы хотим посмотреть, насколько расчётный наилучший вариант отличается от реального. Пока результаты показывают, что вариант получше, чем наихудший, который мог бы быть", - сказал Крикалев журналистам во вторник.

"Несмотря на нештатную ситуацию, летные испытания продолжаются с учётом тех особенностей, которые мы имеем на этом корабле", - сказал он.

Приземление спускаемого аппарата планируется в 14:45 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

На "Союзе МС-22" вернут на Землю около 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

В России"Роскосмос" сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22"Читать подробнее

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм.

Пилотируемый корабль "Союз МС-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года. В экипаж корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио, они вернутся на Землю во второй половине 2023 года на корабле "Союз МС-23", который пристыковался к МКС 26 февраля.

Роскосмос Союз МС-22
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