Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками продлят на 2 года

Это предложено сделать на случай ограничений импорта для поиска новых логистических цепочек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке ввозимого в Россию алкоголя федеральными спецмарками (ФСМ) на таможенном складе внутри страны может быть продлен до 31 мая 2026 года, следует из законопроекта № 500091-, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

Этот эксперимент проводится с 1 июня 2022 года, его начали в Калининградской области, а потом правительство получило право распространить его на все регионы страны. Сейчас эксперимент проводится на территориях Москвы, Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Суть эксперимента в том, что ранее маркировка импортного алкоголя разрешалась исключительно до ввоза на территорию России на заводах-изготовителях или на складах, расположенных обычно в странах Балтии (Литва, Латвия). Из-за этого у импортеров возникали дополнительные риски, связанные с формированием логистической цепочки поставок, обеспечением дополнительного страхования грузов. Возникал риск отказа в такой маркировке на территориях западных стран.

Эксперимент по нанесению марок на складах в России должен был завершится 31 мая 2024 года, внесенный законопроект продлевает его проведение до 31 мая 2026 года.

По мнению авторов, сейчас есть риск введения рядом стран запрета на маркировку на их территории импортного алкоголя, поставляемого в Россию. "В связи с этим представляется целесообразным продлить срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года, что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты", - говорится в пояснительных материалах.